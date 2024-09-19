Более 160 домов повреждены в результате природных пожаров в ЛНР

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Станично-Луганском районе Луганской народной республики из-за природных пожаров поврежден 161 жилой дом, огнем охвачено около 2,3 тыс. га территории, сообщили в МЧС РФ.

"В Станично-Луганском муниципальном округе пожар охватил порядка 2 300 га. Повреждены 165 строений, в том числе 161 жилой дом", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что из-за сильных порывов ветра существует угроза перехода возгорания на дачный кооператив и село Нижняя Ольховая.

"Возгорание в Станично-Луганском районе тушат порядка 130 пожарных и 35 единиц техники", - уточили в министерстве.