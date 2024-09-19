Отражены попытки ВСУ прорваться через границу в направлении трех курских сел

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении отразили три попытки украинской армии прорваться через российскую границу, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье", - сказано в сообщении.

Противник потерял здесь до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля, говорится в сводке.

В министерстве обороны РФ сообщили, что армия Украины за сутки на курском направлении потеряла более 300 военнослужащих, всего с начала боевых действий там потери ВСУ составили более 14 950 военнослужащих.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и 10 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, миномет, две станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей. Уничтожено три понтонных переправы", - говорится в сообщении.

По данным министерства обороны РФ, за все время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 122 танка, 52 боевые машины пехоты, 93 бронетранспортера, 768 боевых бронированных машин, 464 автомобиля, 109 артиллерийских орудий.

В военном ведомстве сообщили, что за этот период также уничтожены: 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 28 станций РЭБ, семь радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, две радиолокационные станции противовоздушной обороны, 14 единиц инженерной техники.

"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - заявили в Минобороны РФ.

Российские военные нанесли удары по украинским подразделениям в Курской области и резервам вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Куриловка, Кругленькое, Колмаков, Казачья Локня, Любимовка, Леонидово, Махновка, Михайловка, Мартыновка, Малая Локня, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Плехово, Толстый Луг и Черкасская Конопелька", - говорится в сообщении.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 11 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Атынское, Беловоды, Верхнее Песчаное, Глухов, Журавки, Кондратовка, Казачье, Катериновка, Малушино, Ободы, Павловка, Перемога, Речки, Сумы, Шалыгино и Хотень.