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В Думу внесли законопроект о праве сотрудников ЦБ на звание "Ветеран труда"

Из-за особого правового статуса Банка России его сотрудники не имеют права на этот знак

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который позволит Банку России награждать своих сотрудников ведомственным знаком отличия. Этот знак даст право на присвоение звания "Ветеран труда", что, в свою очередь, откроет доступ к региональным льготам и выплатам.

Среди авторов законопроекта № 721187-8 сенатор Мухарбий Ульбашев и глава думского комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Предлагаемые изменения позволят обеспечить надлежащий уровень признания трудовых заслуг и усилят мотивацию служащих Банка России", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Банк России имеет особый правовой статус, установленный Конституцией, законодательство прямо не относит регулятор к органам и организациям, упомянутым в законе "О ветеранах", поэтому награды ЦБ не дают права на звание "Ветеран труда".

"При этом трудовые задачи, которые выполняют служащие Банка России, направлены на защиту и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы РФ, обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы, что фактически неразрывно связано с осуществлением государственных властных полномочий", - говорится в пояснительной записке.

Ветеранами труда могут стать граждане, награжденные ведомственными знаками отличия, если они проработали не менее 15 лет в своей отрасли и имеют трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, если закон будет принят, расходы бюджета регеона на льготы составят примерно 200 тысяч рублей в год на каждый субъект. Закон вступит в силу с момента его официального опубликования. Правительство поддержало законопроект, но отметило, что увеличение бюджетных средств можно будет осуществить только с начала следующего финансового года.

Ветеранам труда могут предоставляться бесплатный проезд на городском транспорте, бесплатные санаторно-курортные путевки, бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов, ежемесячная денежная выплата, компенсация на оплату услуг телефонной связи, скидка или компенсация при оплате коммунальных услуг, уменьшение транспортного налога.

В частности, ветеранам труда, проживающим в Москве, предоставляются следующие льготы и выплаты: бесплатный проезд на общественном транспорте, включая метро и пригородные поезда, по социальной карте москвича; 50%-я скидка на оплату жилья в пределах социальной нормы; 50%-я скидка на коммунальные услуги в пределах норм потребления; ежемесячная компенсация за услуги местной телефонной связи - 275 рублей в 2024 году; возможность бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов; бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение для неработающих ветеранов и ежемесячная денежная выплата - 1 328 рублей в 2024 году.

Анатолий Аксаков Банк России Правительство Госдума Москва Мухарбий Ульбашев
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