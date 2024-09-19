В подмосковном Раменском загорелся ангар

Пожар локализован на площади 2,2 тыс. кв. м

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные тушат крупное возгорание на кровле металлического ангара в Раменском, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Сообщение о пожаре поступило по адресу городской округ Раменский, поселок Мирный, ул. Лесная. Установлено, что происходит горение кровли металлического ангара. Пожар локализован на площади порядка 2,2 тыс. кв. метров. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены более 40 человек и 14 единиц техники.