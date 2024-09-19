Представители ЦИК РФ приедут в Белоруссию наблюдать за выборами

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - ЦИК России обязательно приедет в Белоруссию наблюдать за выборами, заявила журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова.

"Мы все, члены Содружества, организаторы выборов в СНГ, очень ответственно относимся к этому процессу. Обязательно мы все бываем на крупных выборах, когда нас приглашают в каждую из стран. Поэтому обязательно, безо всякого сомнения", - сказала Памфилова журналистам после третьего заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников СНГ в Минске. Ее слова передает госагентство БелТА.

Глава ЦИК РФ выразила уверенность, что все коллеги из Центризбиркомов стран СНГ приедут в Белоруссию наблюдать за президентскими выборами, которые должны пройти в 2025 году.

"Уверена, что приедут все. Даже не сомневаюсь в этом", - добавила она.