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Ликвидировано открытое горение на складе в Подмосковье

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в подмосковных Апаринках, сообщает пресс-служба МЧС.

"В Подмосковье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Сотрудники ведомства не допустили перехода огня на соседние здания. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре на складе в подмосковной деревне Апаринки. Пожар был локализован на площади 4,2 тыс. кв. м.

МЧС России Апаринки Подмосковье
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