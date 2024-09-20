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ВСУ обстреляли поселок в Херсонской области, три человека ранены

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в поселке Великая Лепетиха Херсонской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в пятницу в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, 53-летняя женщина и 33-летний мужчина госпитализированы, 43-летней женщине, получившей легкие травмы, помощь оказана на месте.

В общей сложности за сутки ВСУ выпустили 37 артиллерийских снарядов по десяти населенным пунктам Херсонской области, сообщил Сальдо.

Херсонская область ВСУ
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