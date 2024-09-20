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В Кремле назвали абсурдной идею главы МИД Польши передать Крым под мандат ООН

В Кремле назвали абсурдной идею главы МИД Польши передать Крым под мандат ООН
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле считают абсурдным предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это достаточно абсурдная постановка вопроса. Российская территория, российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому -то", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он прокомментировал заявление главы МИД Польши, который предложил передать Крым под мандат ООН с миссией по подготовке референдума о его статусе.

Дмитрий Песков Крым ООН Польша Радослав Сикорский
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