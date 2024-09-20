Лавров заявил, что не строит иллюзий относительно налаживания отношений с США

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Россия больше никогда не будет рассчитывать на улучшение отношений с США в случае прихода новой администрации, заявил телеканалу Sky News Arabia глава МИД России Сергей Лавров.

"Не строю иллюзий в отношении руководителя США", - сказал он.

Министр отметил, что когда президентом США был Дональд Трамп, он несколько раз общался с президентом России и принимал главу российского МИД в Белом доме, однако "санкции против Российской Федерации вводились и при президенте Трампе регулярно, последовательно и достаточно серьезные".

"В итоге мы сделали для себя вывод, что нужно рассчитывать на себя. Полагаться на то, что придет "добрый дяденька" в Белый дом или в другую западную столицу и у нас все наладится, мы никогда уже в нашей истории не будем", - подчеркнул Лавров.

Комментируя слова президента Владимира Путина, который на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что Россия поддерживает Камалу Харрис, глава МИД объяснил, что "президент России пошутил".

"У него хорошее чувство юмора. Он не раз прибегает к шуткам во время своих выступлений и интервью. Не вижу какой-либо разницы ни в отношении нынешней избирательной кампании, ни в отношении будущих избирательных кампаний в США на длительный период времени. Потому что там действует пресловутое "глубинное государство", - сказал российский министр.