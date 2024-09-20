В Брянской области отражают массированную атаку дронов ВСУ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО отражают массированную атаку украинских беспилотников на регион.

"В настоящее время наши защитники отражают попытку очередной массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей" - написал Богомаз в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее брянский губернатор сообщал о двух уничтоженных над регионом БПЛА.