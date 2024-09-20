Поиск

В Брянской области отражают массированную атаку дронов ВСУ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО отражают массированную атаку украинских беспилотников на регион.

"В настоящее время наши защитники отражают попытку очередной массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей" - написал Богомаз в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее брянский губернатор сообщал о двух уничтоженных над регионом БПЛА.

Александр Богомаз Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Москве арестовал еще 24 фигурантов по делу о перестрелке у Wildberries

Что произошло за день: пятница, 20 сентября

Кабмин РФ утвердил список стран с политикой, противоречащей традиционным ценностям

Кабмин РФ утвердил список стран с политикой, противоречащей традиционным ценностям

Шесть участников конфликта у офиса Wildberries получили по 15 суток

Шесть участников конфликта у офиса Wildberries получили по 15 суток

Путин создал Межведомственную комиссию СБ по комплектованию Вооруженных сил контрактниками

Военная операция на Украине

На ЗАЭС сообщили о повреждении трансформатора на подстанции "Заря" из-за удара дрона

ФАС согласовала сделку по передаче активов ГК Russ в ООО "РВБ"

ФАС согласовала сделку по передаче активов ГК Russ в ООО "РВБ"

Резкие изменения погоды в ближайшие дни прогнозируются в регионах России

Резкие изменения погоды в ближайшие дни прогнозируются в регионах России

Кирилл Тремасов станет советником председателя Банка России

В Подольске в горящем здании обрушилась часть кровли

В Подольске в горящем здании обрушилась часть кровли
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });