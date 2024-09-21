Православные христиане празднуют Рождество Богородицы

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Православные христиане отмечают в эту субботу один из главных церковных праздников - Рождество Пресвятой Богородицы.

По преданию, Дева Мария родилась в небольшом галилейском городке Назарете и была долгожданным ребенком в семье своих родителей - святых Иоакима и Анны, которые долгое время оставались бездетными, за что терпели поношение от своих соплеменников, поскольку у евреев бесчадие в ту пору считалось наказанием за грехи.

По легенде, когда святая Анна молилась в храме, перед ней предстал ангел и сказал, что Бог внял ее молитве - она родит, и о ее потомстве будут говорить во всем мире. Тогда Анна пообещала, что посвятит свое дитя служению Господу. Через девять месяцев святая Анна родила дочь и нарекла ее Марией.

В России этот праздник уже более шести веков имеет особое значение, так как именно 21 сентября русскими войсками была одержана историческая победа на Куликовом поле, положившая начало освобождению от ордынского ига. Торжества по случаю этой годовщины в праздник Рождества Богородицы проходят как на месте сражения, так и в Симоновом монастыре Москвы, где покоятся мощи героев битвы - святых монахов Александра Пересвета и Андрея Осляби.