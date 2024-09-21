Замминистра Нижегородской области погибла в ДТП

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Авария произошла на автодороге Нижний Новгород - Йошкар-Ола в Нижегородской области, в ДТП погибли три человека, в том числе заместитель министра туризма и промыслов региона Галина Галкина.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, по предварительной информации, в результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля и пассажир автомобиля Toyota, говорится в сообщении.

Еще двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение.

Пресс-служба правительства Нижегородской области сообщает, что погибшая Галина Галкина возвращалась из командировки из Йошкар-Олы. "Пострадавшие, водитель автобазы Нижегородского кремля и сотрудник регионального агентства гостеприимства - госпитализированы, врачи оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.