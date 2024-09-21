Задержана жительница ЛНР по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Жительница ЛНР задержана по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщили журналистам в субботу в региональном управлении ФСБ России.

"УФСБ России по Луганской народной республике совместно с УФСБ России по Росгвардии пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, сотрудничавшей со спецслужбами Украины", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержана жительница Станично-Луганского района, подозреваемая в сборе и передаче украинским спецслужбам разведывательных данных о вооруженных силах РФ. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "государственная измена". Ведется следствие", - сообщили в УФСБ по ЛНР.