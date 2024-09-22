Пожар на автомойке в Ставрополе локализован на площади 250 кв. м
Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на автомойке в Ставрополе, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Ставропольскому краю.
"Пожар локализован на площади 250 квадратных метров. Его ликвидация продолжается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что угроза АЗС снята.
Днем в воскресенье в Ставрополе, на проспекте Кулакова, загорелась автомойка. Была угроза распространения огня на расположенную рядом АЗС.
К тушению пожара привлечено 20 человека и пять единиц техники.