Поиск

Путин на следующей неделе выступит на форуме "Российская энергетическая неделя"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе выступит на форуме "Российская энергетическая неделя", проведет международные контакты и заседание президиума Госсовета.

Планы главы государства были озвучены в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), фрагмент которой у себя в телеграм-канале выложил ее автор Павел Зарубин.

Помимо выступления на форуме, проведения заседания президиума Госсовета и международных контактов, у Путина на неделе запланировано совещание с членами Совбеза РФ.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Десять мирных жителей ранены при обстреле села в Белгородской области

Военные РФ отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в Курской области

Члены многодетной семьи отравились в Красноярском крае, погибли трое детей

Члены многодетной семьи отравились в Красноярском крае, погибли трое детей
Военная операция на Украине

Военные РФ нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики Украины

Песков заявил, что Столтенберг призвал к ударам вглубь РФ, так как уходит с поста в НАТО

Песков заявил, что Столтенберг призвал к ударам вглубь РФ, так как уходит с поста в НАТО
Военная операция на Украине

15 беспилотников сбили за ночь над пятью регионами и акваторией Азовского моря

Два человека пострадали при пожаре на АЗС в Ставропольском крае

Представители МАГАТЭ осмотрели последствия атаки ВСУ на подстанцию рядом с ЗАЭС

Что произошло за день: суббота, 21 сентября

В МИД РФ исключили участие России в "саммитах мира" по Украине

В МИД РФ исключили участие России в "саммитах мира" по Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });