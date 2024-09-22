Путин на следующей неделе выступит на форуме "Российская энергетическая неделя"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе выступит на форуме "Российская энергетическая неделя", проведет международные контакты и заседание президиума Госсовета.

Планы главы государства были озвучены в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), фрагмент которой у себя в телеграм-канале выложил ее автор Павел Зарубин.

Помимо выступления на форуме, проведения заседания президиума Госсовета и международных контактов, у Путина на неделе запланировано совещание с членами Совбеза РФ.