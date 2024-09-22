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В Минобороны РФ заявили, что потери ВСУ на курском направлении превысили 16 тыс. чел.

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Украинские силы в ходе боевых действий на курском направлении потеряли более 16 тыс. человек, за сутки потери ВСУ поставили более 380 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники, в том числе два танка и девять боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования и 14 автомобилей",- заявили в военном ведомстве в воскресенье.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего за время боевых действий на курском направлении украинская сторона потеряла более 16 тыс. человек, 126 танков, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 795 боевых бронированных машин, 492 автомобиля, 124 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другую технику.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны
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