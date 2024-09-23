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В Минобороны заявили, что десантники пресекли попытку ВСУ прорваться в курское приграничье

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Личный состав и боевая техника вооружённых сил Украины уничтожены подразделениями Воздушно-десантных войск из состава группировки "Север" в ходе пресечения попытки прорыва противника в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны России.

"Десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь нашей территории и полностью их разгромили вместе с боевой техникой, выведя из строя и уничтожив два танка и четыре боевых бронированных машины "Козак", - говорится в сообщении.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения боевой техники и живой силы ВСУ при попытке прорыва противника в приграничье Курской области.

Минобороны Курская область
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