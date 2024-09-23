Главы Минэнерго стран БРИКС проведут встречу "на полях" форума РЭН

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в телеграмме по случаю открытия седьмой Российской энергетической недели сообщил, что "на полях" форума пройдут встречи министров энергетики стран БРИКС, в ходе переговоров предстоит наметить пути для упрочения роли БРИКС в глобальном энергетическом диалоге.

"По сложившейся традиции представители государственных ведомств, деловых и экспертных кругов из многих стран всесторонне обсудят состояние и перспективы развития российской и мировой энергетики, в том числе вопросы цифровизации энергетических отраслей, повышения их эффективности и экологической безопасности. Большой интерес представляет и специализированная выставка оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля в понедельник.

Путин отметил, что "главная тема нынешнего форума - "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире" - весьма важна и актуальна". "Очевидно, что в новых геополитических реалиях взаимодействие в сфере энергетики должно служить укреплению национальных экономик, способствовать решению приоритетных социальных задач, повышению качества жизни людей", - подчеркивает президент РФ.

"Особо отмечу, что на полях форума состоится встреча министров энергетики стран БРИКС, которая станет одним из ключевых мероприятий года председательства России в этом объединении. В ходе переговоров предстоит согласовать общие для наших государств принципы справедливого энергетического перехода, наметить пути для упрочения роли БРИКС в глобальном энергетическом диалоге", - говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что участники форума проведут содержательные и конструктивные дискуссии, "а ваши договорённости и инициативы будут содействовать реализации совместных проектов, развитию равноправного и взаимовыгодного международного партнёрства в сфере энергетики".