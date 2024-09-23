Роспотребнадзор следит за информацией о неизвестном заболевании в Индии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор держит на контроле информацию о неизвестном заболевании, от которого в Индии скончались 15 человек.

"По сообщениям из СМИ в западной части Индии от неизвестного заболевания умерли 15 человек, причина пока не установлена. Вспышка неизвестного заболевания совпала с сильными проливными дождями и наводнениями в регионе. (...) Ведомство держит на контроле сообщения о неизвестном заболевании в Индии", - заявили журналистам в ведомстве в понедельник.

Там отметили, что специалисты Роспотребнадзора уделяют особое внимание системному мониторингу и оперативной оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в мире, а также напомнили, что в пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме работает система "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.