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Роспотребнадзор следит за информацией о неизвестном заболевании в Индии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор держит на контроле информацию о неизвестном заболевании, от которого в Индии скончались 15 человек.

"По сообщениям из СМИ в западной части Индии от неизвестного заболевания умерли 15 человек, причина пока не установлена. Вспышка неизвестного заболевания совпала с сильными проливными дождями и наводнениями в регионе. (...) Ведомство держит на контроле сообщения о неизвестном заболевании в Индии", - заявили журналистам в ведомстве в понедельник.

Там отметили, что специалисты Роспотребнадзора уделяют особое внимание системному мониторингу и оперативной оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в мире, а также напомнили, что в пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме работает система "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Роспотребнадзор Индия
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