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Военные РФ сообщили, что группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и отразила 9 контратак

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" за сутки заняли более выгодные рубежи и отразили девять контратак украинских войск, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Горького, Михайловка и Розовка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

За сутки отражены девять контратак ВСУ, говорится в сводке.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд HIMARS производства США и 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 135 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32124 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18338 танков и других боевых бронированных машин, 1458 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15085 орудий полевой артиллерии и минометов, 26401 единица специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ
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