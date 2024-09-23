Власти РФ поддерживают идею повышенного авансирования закупок радиоэлектроники

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ведомства проработают переход на авансирование в размере 80% от начальной (максимальной) цены контракта при госзакупках в сфере радиоэлектроники для поддержки отечественных производителей. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что дает поручение профильным министерствам проработать вопрос повышения планки авансирования для отрасли.

"Что касается авансирования, то ни для кого не секрет, что до 100% (авансируется - ИФ) даже сегодня при подписании и реализации контрактов в рамках гособоронзаказа, в том числе и по радиоэлектронной продукции. А по гражданской, действительно, снижена планка до 50%. С учетом ключевой ставки сегодня мы уже этот вопрос обсуждали. Мы формализуем этот подход, и я дам поручение соответствующее Минфину и Антону Андреевичу (Алиханову, главе Минпромторга РФ - ИФ), чтобы коллеги могли оперативно подготовить такое решение, внести в правительство", - сказал он в рамках форума "Микроэлектроника", отвечая на вопрос о перспективах перехода к авансированию 80% стоимости контракта при закупках радиоэлектронного оборудования.

"Я не обещаю, но уверен, что это будет хорошим подспорьем, особенно сегодня с учетом высокой процентной ставки по кредитам", - добавил Мантуров.

Схема авансирования широко используется в рамках госзакупок (регулируются законом "О контрактной системе", 44-ФЗ). До пандемии коронавируса госзаказчики могли авансировать поставщиков в размере до 30% от суммы контракта. В 2020 году правительство в рамках мер поддержки производства приняло нормы о возможности предоставления аванса по госконтрактам в размере до 50%, действие которых в дальнейшем было продлено на последующие годы.

В настоящее время в РФ действует постановление правительства РФ №2411, согласно которому в 2022-2024 годах госзаказчики должны предусматривать в контрактах авансовые платежи в размере 80% при закупках ограниченного перечня промышленной продукции - станков и отдельных видов спецтехники.