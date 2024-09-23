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Три человека стали жертвами обстрела ВСУ в белгородском селе

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний, погибли в селе Архангельское Шебекинского городского округа Белгородской области при обстреле ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в понедельник.

"Село попало под обстрел ВСУ. От вражеского удара погибли жители - двое взрослых и подросток", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, еще два человека, один из которых ребенок, ранены.

"Мальчика с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет сейчас в детскую областную клиническую больницу. Мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением бедра бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", - добавил Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область Украина
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