Три человека стали жертвами обстрела ВСУ в белгородском селе

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний, погибли в селе Архангельское Шебекинского городского округа Белгородской области при обстреле ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в понедельник.

"Село попало под обстрел ВСУ. От вражеского удара погибли жители - двое взрослых и подросток", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, еще два человека, один из которых ребенок, ранены.

"Мальчика с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет сейчас в детскую областную клиническую больницу. Мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением бедра бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", - добавил Гладков.