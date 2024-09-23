Мишустин назначил нового статс-секретаря Минприроды

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Светлану Ходневу статс-секретарем - заместителем министра природных ресурсов и экологии, освободив от этой должности Светлану Радченко по ее просьбе.

Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале правовой информации.

Премьер также подписал распоряжение об освобождении Дарьи Кирьяновой от должности замминистра науки и высшего образования по ее просьбе.

Еще одним распоряжением Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко представителем государства в наблюдательном совете АНО "Институт развития интернета".