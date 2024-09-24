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Группировка войск "Запад" заявила о взятии под контроль 58 опорных пунктов ВСУ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток улучшили позиции и взяли под контроль 58 украинских опорных пунктов, заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и овладели 58-ю опорными пунктами противника", - сказал Бигма.

По его информации, авиация и артиллерия при поддержке тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районах Купянска, Подолы, Стельмаховки, Першотравневого, Серебрянского лесничества и балки Оливовский Яр.

Подразделения "Западной" группировки отразили четыре контратаки штурмовых подразделений 63-й и 116-й механизированных бригад, уничтожив при этом до 20 украинских военных. Кроме того, в ходе боевых действий в районе Берестового были взяты в плен двое военнослужащих из состава 77-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщил Бигма.

По его словам, за сутки было уничтожено десять минометных расчетов и 16 пунктов управления БПЛА.

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