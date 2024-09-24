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Экс-футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 годам по делу о наркотиках

Экс-футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 годам по делу о наркотиках
Алексей Бугаев на открытии Универсиады в Красноярске
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Бывший защитник сборной России по футболу Алексей Бугаев получил 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Обвинительный приговор ему во вторник вынес Прикубанский районный суд Краснодара. Спортсмен признан виновным по ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ.

В октябре 2023 года Бугаев, получив смс-сообщение с координатами расположения "закладки", забрал из тайника наркотики общей массой 494,8 грамма.

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"Наркотики подсудимый приобрел с целью дальнейшего незаконного сбыта, однако сделать это ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В своих показаниях экс-футболист заявлял, что не планировал распространять наркотики, а хотел помочь полиции изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься. Однако после того, как его показания были оглашены в судебном заседании, Бугаев полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Также вина подсудимого была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств", - говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

43-летний Бугаев выступал за сборную России по футболу в 2004-2005 годах. Также он играл за московские "Торпедо" и "Локомотив", томскую "Томь", подмосковные "Химки", ФК "Краснодар", провел несколько матчей за сборную России. В составе "Локомотива" стал обладателем суперкубка и бронзовым призером чемпионата России.

Алексей Бугаев
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