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Песков после слов Зеленского о близком мире заявил, что РФ завершит СВО после достижения целей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле отреагировали на заявление Владимира Зеленского о близком мире, подчеркнув, что специальная военная операция будет завершена, как только цели РФ будут достигнуты.

"Вы знаете, что любая война, она так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, специальная военная операция будет завершена", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают заявление Зеленского о том, что мир ближе, чем все думают, и разделяют ли это мнение.

Дмитрий Песков Владимир Зеленский
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