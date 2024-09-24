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Дело о мошенничестве возбуждено против руководства метзавода "Кристалл" в Северной Осетии

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении руководства металлургического завода "Кристалл" (Владикавказ, Северная Осетия), сообщает пресс-служба регионального Минпрома в своем телеграм-канале.

"Информация о возбужденном уголовном деле в отношении руководства ПАО "Кристалл" вызвала резонанс в социальных сетях. Уполномоченными органами ведется следствие в отношении руководства завода по ряду вопросов, связанных с деятельностью предприятия, включая получение государственной поддержки", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-релизе уточняется, что 2023 году "Кристаллу" была выделена субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Целевое использование средств заводом выполнено, однако в ходе проверки пакета документов, представленного предприятием, были выявлены нарушения.

"В связи с этим министерством промышленности и инвестиций республики предприятию было направлено уведомление о необходимости возврата полученных средств. В начале сентября 2024 года полученная сумма субсидии возвращена предприятием в бюджет в полном объеме. Ущерб бюджету не причинен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минпрома республики "Интерфаксу" уточнили, что размер субсидии составлял 19 млн 658 тыс. рублей.

В пресс-службе УФСБ РФ по республике "Интерфаксу" подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении руководства "Кристалла". Дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В нынешнем году руководство завода менялось дважды. В частности, 5 августа совет директоров "Кристалла" назначил гендиректором Валерия Владимирова. Полномочия врио генерального директора ПАО Георгия Бязрова, назначенного в июне 2024 года, были прекращены досрочно. В свою очередь, Бязров сменил на этой должности иностранного гендиректора Вадимса Блиновса (согласно ЕГРЮЛ – гражданин Латвии). Блиновс руководил предприятием с августа 2023 по июль 2024 года.

По данным ЕГРЮЛ, нынешний гендиректор "Кристалла" Владимиров уже был гендиректором ПАО с сентября по октябрь 2022 года. Он также является гендиректором и владельцем ООО "Капитал.РСО" (Северная Осетия), специализирующемся на обработки металлов и нанесении на них покрытий.

"Интерфаксу" не удалось оперативно уточнить в отношении кого из представителей руководства ПАО возбуждено уголовное дело.

Как сообщается на сайте предприятия, "Кристалл" был создан в 1963 году. Основной продукцией завода является вакуумплавленная медь марки МВ (с содержанием меди 99,99%).

По итогам 2023 года чистый убыток завода увеличился на 26,6% до 71,881 млн рублей. Выручка выросла в 44,8 раза до 158,706 млн рублей.

Согласно списку аффилированных лиц на 1 июля 2024 года, ООО "Ремстрой-Комплект" (ООО "РСК", теперь называется – ООО "РМтех") владеет 76,6% уставного капитала метзавода. Основным бенефициаром является член совета директоров "Кристалла" Владимир Матюшко, которому также принадлежат предприятия по металоообработке и оптовой торговле металлами в Москве и Санкт-Петербурге.

ПАО "Кристалл" Владикавказ Северная Осетия
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