Поиск

В России увеличат производство иммуноглобулина отечественной разработки

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 5 тыс. упаковок иммуноглобулина для внутривенного введения выйдет в гражданский оборот до конца текущего года, планируется значительно увеличить объемы выпуска препарата, сообщили в Минздраве России.

"Увеличивается производство высококонцентрированного иммуноглобулина человека отечественной разработки. 5 тыс. упаковок внутривенного иммуноглобулина человека в 10-процентной концентрации выйдет в гражданский оборот до конца 2024 года", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства во вторник.

Отмечается, что препарат внесли в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. Иммуноглобулин помогает людям с нарушениями в работе иммунитета противостоять вирусам и бактериям, токсинам. Снижение риска достигается за счет повышения антител в крови.

Высокая концентрация препарата дает возможность снизить количество вводимого пациенту препарата и улучшить эффект от лечения. Кроме того, он заменит иностранные аналоги на отечественном рынке.

В министерстве добавили, что препарат производится по запатентованной технологии с дополнительными способами очистки белка, удаления вирусов. В дальнейшем планируется значительное увеличение объемов выпуска препарата.

Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китай в августе увеличил импорт пива из РФ почти на четверть

Проект об ответственности за оскорбление чиновников пока проходит стадию экспертной оценки

Поправки о штрафах за нарушения в содержании домашних животных приняты в I чтении

Дума одобрила изменение правил внесения "бюджетного пакета" в 2024 году

Дума одобрила изменение правил внесения "бюджетного пакета" в 2024 году
Военная операция на Украине

В Таганроге после падения дрона загорелся склад лесоматериалов

На берегу Байкала в Бурятии построят туркластер за 2,9 млрд рублей

На берегу Байкала в Бурятии построят туркластер за 2,9 млрд рублей

В Кремле обеспокоены рисками полной дестабилизации на Ближнем Востоке

Экс-футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 годам по делу о наркотиках

Экс-футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 годам по делу о наркотиках
Обострение палестино-израильского конфликта

Дипломаты посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Израиль и Ливан

Дипломаты посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Израиль и Ливан

Госдума приступила к рассмотрению законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });