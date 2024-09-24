В России увеличат производство иммуноглобулина отечественной разработки

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 5 тыс. упаковок иммуноглобулина для внутривенного введения выйдет в гражданский оборот до конца текущего года, планируется значительно увеличить объемы выпуска препарата, сообщили в Минздраве России.

"Увеличивается производство высококонцентрированного иммуноглобулина человека отечественной разработки. 5 тыс. упаковок внутривенного иммуноглобулина человека в 10-процентной концентрации выйдет в гражданский оборот до конца 2024 года", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства во вторник.

Отмечается, что препарат внесли в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. Иммуноглобулин помогает людям с нарушениями в работе иммунитета противостоять вирусам и бактериям, токсинам. Снижение риска достигается за счет повышения антител в крови.

Высокая концентрация препарата дает возможность снизить количество вводимого пациенту препарата и улучшить эффект от лечения. Кроме того, он заменит иностранные аналоги на отечественном рынке.

В министерстве добавили, что препарат производится по запатентованной технологии с дополнительными способами очистки белка, удаления вирусов. В дальнейшем планируется значительное увеличение объемов выпуска препарата.