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В Севастополе пройдут масштабные учения по противодействию диверсантам

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Масштабные противодиверсионные учения пройдут в Севастополе, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.

"25 сентября группировка войск обороны Крымского полуострова совместно с подразделениями территориальной обороны, СГУП "Отряд Севастополь", а также правоохранительными структурами Севастополя в районе Ялтинского кольца, пгт. Фруктовое, с. Андреевка, Орловского моста и с. Тылового проведет плановые учения. Цель этой масштабной тренировки - отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что днем 25 сентября в районе береговой линии на Северной стороне пройдут тренировки военнослужащих, в том числе с участием самолетов и вертолетов. Развожаев попросил жителей не переживать при виде людей со стрелковым оружием, блокпостов на дорогах и специальной техники. Он также призвал доверять только официальным источникам информации и подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем силовых структур.

Михаил Развожаев Севастополь
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