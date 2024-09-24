В Севастополе пройдут масштабные учения по противодействию диверсантам

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Масштабные противодиверсионные учения пройдут в Севастополе, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.

"25 сентября группировка войск обороны Крымского полуострова совместно с подразделениями территориальной обороны, СГУП "Отряд Севастополь", а также правоохранительными структурами Севастополя в районе Ялтинского кольца, пгт. Фруктовое, с. Андреевка, Орловского моста и с. Тылового проведет плановые учения. Цель этой масштабной тренировки - отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что днем 25 сентября в районе береговой линии на Северной стороне пройдут тренировки военнослужащих, в том числе с участием самолетов и вертолетов. Развожаев попросил жителей не переживать при виде людей со стрелковым оружием, блокпостов на дорогах и специальной техники. Он также призвал доверять только официальным источникам информации и подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем силовых структур.