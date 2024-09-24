Четыре человека получили ранения в результате обстрелов в Херсонской области

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека ранены в результате обстрела населенных пунктов Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил во вторник губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Новой Каховке в собственном доме тяжелые ранения обеих ног получила 75-летняя женщина. В Каховке ранены два человека: 70-летняя женщина и 52-летний мужчина. В селе Подокалиновка Алешкинского округа ранена 42-летняя местная жительница", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что все раненые жители области доставлены в больницы. На данный момент их жизням ничего не угрожает.