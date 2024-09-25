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Мишустин назначил Алтабаева замглавы Минвостокразвития РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Виталия Алтабаева заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, освободив от этой должности Анатолия Бобракова по его просьбе.

Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале правовой информации.

Бобраков был назначен замглавы Минвостокразвития в январе 2021 года. Он курировал в министерстве вопросы привлечения инвестиций, государственно-частного партнерства, цифровизацию, инновационную политику и международные отношения.

Алтабаев ранее занимал должность директора департамента регионального развития Минэкономразвития РФ.

Михаил Мишустин Минвостокразвития РФ Виталий Алтабаев Анатолий Бобраков
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