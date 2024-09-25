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В Дагестане арестовали подозреваемых в организации телефонного мошенничества в интересах Украины

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Пятеро членов группы, причастной к организации массовых мошеннических звонков от имени якобы правоохранительных органов, задержаны и отправлены под стражу в Дагестане, они действовали в интересах Украины, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в среду.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России на территории республики Дагестан задержаны пять членов организованной группы, причастных к созданию и реализации мошеннической схемы по хищению денежных средств граждан России в интересах украинских call-центров", - сказали в ЦОС.

В настоящий момент участники группы арестованы.

По версии следствия, задержанные, используя фиктивные документы, заключали с отечественными операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии в виде получения в пользование многоканальных телефонных номеров фиксированной связи.

"После чего с помощью специального оборудования они обеспечили доступ к системе многоканальной связи гражданам Украины. С указанных номеров от имени российских правоохранительных органов, спецслужб, учреждений кредитно-финансовой сферы осуществлялись мошеннические звонки российским гражданам", - заявили в ФСБ.

В ходе обысков в местах жительства и работы подозреваемых изъяты носители информации, средства связи и оргтехника, использовавшиеся в преступных целях.

"Предварительный ущерб от указанной противоправной деятельности составляет более 100 млн рублей, при этом его окончательный размер может быть значительно выше в связи с вновь поступающими сведениями", - сказали в спецслужб.

Там добавили, что правоохранительные органы также проверяют версию об "использовании полученных преступным путем денежных средств для финансирования ВСУ в период проведения Специальной военной операции".

Кроме того, сообщили в ФСБ, "в различных регионах страны по фактам мошеннических действий с использованием средств связи фигурантов возбуждено свыше 190 уголовных дел".

Дагестан ФСБ Украина
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