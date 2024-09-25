Кремль не согласен с мнением главы британского МИД о нарушении РФ устава ООН

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с заявлением главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о том, что Россия нарушает устав ООН, и отмечают практику двойных стандартов по трактованию Лондоном и Вашингтоном норм международного права.

"Мы не согласны с такой позицией, мы неоднократно об этом говорили. Россия действует в полном соответствии со всеми принципами и нормами международного права, в том числе, защищая свои законные интересы", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление Лэмми.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что "Россия выступает категорически против применения двойных стандартов в трактовке международного права, этим славятся Великобритания и США".