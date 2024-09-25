Мэр Тольятти Николай Ренц сложил полномочия

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты городской думы Тольятти в среду приняли отставку мэра Николая Ренца, сообщает пресс-служба администрации города.

"Мне было очень непросто, но я был вынужден принять такое решение по сугубо личным причинам. Особо хочу поблагодарить сегодня всех, кто не остается в стороне от работы по поддержке наших бойцов (...). Поэтому я планирую заниматься именно этой темой, буду стараться таким образом помогать", - приводятся в сообщении слова Ренца.

О намерении уйти в отставку по личным обстоятельствам Ренц проинформировал депутатов 16 сентября, документы о досрочном сложении полномочий были направлены им 17 сентября.

Временно исполнять обязанности главы Тольятти будет первый заместитель мэра города Андрей Дроботов (с октября 2019 года по октябрь 2021 года являлся председателем правления АО "Тольяттихимбанка" - ИФ).

Кандидатуры нового главы города рассмотрит конкурсная комиссия, которая должна будет представить на обсуждение тольяттинской думы не менее двух претендентов на должность.

В настоящее время депутаты еще до конца не определились, на какой срок объявлять конкурс по отбору кандидатур на пост мэра.

"Поэтому сейчас мы сочли нужным не принимать скоропалительных решений, чтобы окончательно определиться со сроками проведения конкурса и заодно с составом комиссии, которая будет участвовать в выборах главы города", - цитирует пресс-служба председателя думы Тольятти Сергея Рузанова.

Дату проведения конкурса объявят после отдельного парламентского решения.

Ранее на заседании регионального правительства губернатор Вячеслав Федорищев поблагодарил Ренца за многолетний плодотворный труд и вручил ему почетный знак Самарской области "За служение людям".

Биография Николая Ренца

Ренц родился 12 марта 1956 года в Казахстане. Трудовую карьеру начал жестянщиком, работал также электромонтером-релейщиком, санитаром. После окончания в 1980 году Самарского медицинского университета работал в больницах Самары и Тольятти. С 1994 года - депутат Самарской губернской думы.

В разные годы занимал должности заместителя главы администрации Тольятти, начальника управления здравоохранения города и заместителя мэра Тольятти. С июня 2007 года - главный врач городской больницы №5.

Был избран главой Тольятти весной 2021 года. На сайте горадминистрации сообщается, что Ренц - кандидат медицинских наук и заслуженный врач РФ, член "Единой России".

В июне 2014 года Самарская губернская дума приняла закон о реформе местного самоуправления, который отменял прямые выборы глав поселений и муниципальных районов. В сентябре того же года прямые выборы мэра были отменены в Самаре, в ноябре - в остальных городах региона.