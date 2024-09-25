Лавров заявил о необходимости увеличения доли голосов развивающихся экономик в МВФ и ВБ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россия выступает за перераспределение доли голосов в Международном валютном фонде и Всемирном банке в пользу развивающихся экономик, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы за то, чтобы развивающиеся экономики получили соразмерные их весу доли голосов в Международном валютном фонде и Всемирном банке. Ни один акционер в МВФ, в том числе Соединённые Штаты, не должен иметь возможность блокировать коллективные решения", - сказал Лавров на совещании министров иностранных дел "Группы двадцати" "на полях" Генассамблеи ООН.

Он также отметил, что необходимо "в сжатые сроки" восстановить полноценную деятельность Всемирной торговой организации.

"Сейчас эта деятельность прервана деструктивной линией Соединенных Штатов, которые не дают возобновить работу органа ВТО по разрешению споров, который ничего не делает уже долгие, долгие годы", - добавил российский министр.