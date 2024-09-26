Cемь украинских беспилотников уничтожены за ночь над Белгородской, Курской и Брянской областями

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских дронов над Белгородской, Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА над территорией Белгородской области, один над территорией Курской и два над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

Ранее о нейтрализации дрона над территорией региона сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.