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За незаконные многоквартирные дома в "Сириусе" с застройщиков взыскали 623 млн рублей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России добилась взыскания 623 млн рублей с застройщиков, которые самовольно возвели многоквартирные жилые дома на федеральной территории "Сириус", сообщил сайт надзорного ведомства.

Такое решение Адлерский суд Сочи принял по иску Генпрокуратуры о взыскании причиненных федеральной территории убытков, поскольку для жильцов этих многоэтажек пришлось строить за счет бюджета социальные учреждения (детские сады, школы и поликлиники).

Установлено, что четыре многоквартирных жилых дома возведены без разрешительной документации на земельных участках, предназначенных для индивидуальной жилой застройки.

"Постройки легализованы в обход закона в судебном порядке, жилые помещения в них проданы третьим лицам и заселены. Противоправные действия застройщиков повлекли незапланированные расходы местного бюджета на строительство социальных объектов для жителей названных домов на общую сумму 623 млн рублей", - отмечается в сообщении.

"Сириус" - первая в России федеральная территория, закон об ее особом статусе президент подписал 22 декабря 2020 года. Как сообщалось, она будет экономически самостоятельной, со своим бюджетом. Руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева в 2021 году отмечала, что за счет развития университета и инновационного центра на федеральной территории будет проживать около 40 тыс. человек.

Сириус Сочи Генпрокуратура Адлерский суд Краснодарский край
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