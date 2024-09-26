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Банк России сблизит риск-веса по ипотеке на готовое жилье и новостройки

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк России планирует сблизить риск-веса по ипотеке на готовое и строящееся жилье, заявил на XXI Международном банковском форуме первый замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Антон Наберухин.

"В этом году мы хотим уравнять риск-веса по ипотеке на ДДУ и не ДДУ, и это может привести к снижению риск-весов по ипотеке на ДДУ практически в два раза", - сказал он.

"В международной практике разделение между готовым жильем и правами требования на жилье, которое будет введено в будущем, больше. И у нас этот Базельский подход сохранялся до этого времени. Теперь мы смотрим, какие были раньше дефолты по ипотеке, какие были там потери, и рекалибруем нашу матрицу, которая теперь становится совместной, то есть мы теперь не делаем разделение на право требования и готовое жилье", - объяснил он затем "Интерфаксу".

По оценке ЦБ, в результате этих изменений средний риск-вес в сегменте ДДУ снизится примерно в два раза, до 50% с нынешних 100%.

"Мы думаем, что эффект (на банковский сектор - ИФ) будет достаточно большой", - заявил Наберухин.

Банк России Базель Антон Наберухин
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