КС призвал создать резервный механизм обеспечения лекарствами от редких болезней

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Конституционный суд потребовал предусмотреть резервный механизм срочного обеспечения лекарствами граждан с редкими заболеваниями.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда в четверг.

Поводом к проверке статей 16 и 83 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" стал запрос Государственного совета Татарстана.

По закону, лечение редких заболеваний финансируется совместно федеральным и региональным бюджетами. Госсовет Татарстана полагает, что отнесение к компетенции субъектов лечения ряда редких болезней за счет собственных бюджетов нарушает конституционный принцип разграничения предметов ведения и компетенций между РФ и ее регионами, а также ставит жизнь и здоровье граждан в зависимость от экономических возможностей регионов.

Конституционный суд счел нормы не соответствующими Основному закону в той части, в какой они не предусматривают механизма, по которому нуждающимся бы предоставляли лекарства, когда у регионов нет на это денег.

В целом, считает КС, поскольку федеральная система лекарственного обеспечения призвана обеспечить лекарствами значительное число людей, а региональная позволяет учесть индивидуальные потребности больного, такое сочетание формирует оптимальную – с учетом имеющихся у государства ресурсов – систему лечения редких болезней. Кроме того, несмотря на высокие расходы регионов на эти цели, объективное неравенство их финансовых возможностей компенсируется через перераспределение денежных средств, включая дотации из федерального бюджета и расширение участия РФ в обеспечении граждан лекарствами.

Тем не менее, на практике встречаются случаи, когда на субъекты возлагают дополнительные обязанности в сфере лечения редких болезней, что бьет по бюджету. Передать уже закупленные лекарства или выделенные средства при переезде больного из одного субъекта в другой тоже невозможно, отметил КС, и это создает дополнительную нагрузку на региональные бюджеты. Если у регионов не хватает собственных средств, пациенты с редкими болезнями могут обратиться за судебной или административной защитой, но это тоже не гарантирует немедленной медицинской помощи.

При этом, считает суд, никакие обстоятельства финансового или организационного характера не могут оправдывать отказ или задержку предоставления лекарственной терапии гражданам с редкими заболеваниями.

КС постановил, что для предотвращения неотвратимого ухудшения здоровья при задержке лечения необходим особый механизм, через который бы лекарства наиболее оперативно передавались нуждающимся, когда органы власти субъекта РФ не могут исполнить эту обязанность. Такой механизм в настоящее время не предусмотрен.

Теперь федеральному законодателю надлежит внести необходимые изменения в регулирование. До этого момента с российских регионов не снимается обязанность по лекарственному обеспечению граждан с редкими заболеваниями в установленном порядке.