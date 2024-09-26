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В Москве арестован руководитель отдела СКР по Таганрогу Багмут

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал на два месяца руководителя отдела по Таганрогу управления СКР по Ростовской области Руслана Багмута, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Ранее сообщалось о задержании Багмута. Он и предприниматель Борис Ляпусов проходят по делу о мошенничестве и даче взятки.

По данным УФСБ, Ляпусов достиг договоренности с Багмутом о передаче через него неустановленному сотруднику правоохранительных органов Ростовской области взятки в размере 2 млн рублей за общее покровительство, связанное со строительством жилого многоквартирного дома в Таганроге.

При этом, по версии следствия, Багмут получил деньги лично от Ляпусова.

СКР Таганрог Борис Ляпусов Басманный суд Руслан Багмут Ростовская область ФСБ
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