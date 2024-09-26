В ДНР при артобстреле пострадали шесть сотрудников МЧС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Шестеро спасателей МЧС пострадали в результате артиллерийского обстрела Донецка, сообщили в управлении МЧС России по Донецкой народной республике

"В Донецке пострадали шесть сотрудников МЧС России. Днём после обстрела в частном секторе Петровского района произошёл пожар. На месте работали огнеборцы. Спустя короткое время в непосредственной близости от пожарной автоцистерны был нанесён очередной артудар", - говорится в заявлении управления МЧС по ДНР, распространенном в четверг пресс-службой ведомства.

Сообщается, что пострадавшие сотрудники МЧС России доставлены в больницу с контузиями.