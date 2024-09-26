Пятеро детей ранены в Мариуполе из-за найденного ими взрывоопасного предмета

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пятеро детей пострадали в результате взрыва в Мариуполе, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"В Мариуполе при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом ранения получили пять детей: три девочки 10 и 13 лет и два мальчика 10 и 14 лет", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в четверг его пресс-службой.

Он уточнил, что "три ребенка находятся в тяжелом состоянии, два - в состоянии средней степени тяжести".