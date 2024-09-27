Над Белгородской и Ростовской областями за ночь уничтожено девять украинских дронов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Средства ПВО ликвидировали в ночь на пятницу девять беспилотников ВСУ над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Ростовской области и три над территорией Белгородской", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Ростовской области в результате падения обломков дронов в поле загорелась трава, огонь смогли оперативно потушить.