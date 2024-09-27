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Глава "Сибирской навигационной компании" арестован по делу о поставках войскам

Глава "Сибирской навигационной компании" арестован по делу о поставках войскам
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель ООО "Сибирская навигационная компания" Владислав Пыльский арестован по уголовному делу о поставках в войска некачественной продукции военного назначения, сообщила пресс-служба СКР.

По версии следствия, Пыльский вместе с соучастниками, поставил в 2022 году в российские войска продукцию военного назначения, которая не соответствовала техническим требованиям и потребностям заказчика. Следствие оценило ущерб, причиненный в результате государству, в 164 млн рублей.

Дело расследует Главное военное следственное управление СК. Пыльскому вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК). По делу арестованы средства ООО "Сибирская навигационная компания" в размере 164 млн рублей.

СКР Владислав Пыльский Сибирская навигационная компания
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