Рейсы Smartavia в "Шереметьево" с 27 октября будут переведены в терминал D

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Smartavia с 27 октября меняет терминал обслуживания в аэропорту "Шереметьево": все рейсы будут переведены из B в D.

"Терминал D более просторный и полностью соответствует нашей концепции выполнения полетов point to point", - сказала коммерческий директор Smartavia Светлана Родионова, слова которой приводит пресс-служба.

В зимнем сезоне компания будет летать из D по большинству маршрутов летнего расписания, в том числе в Архангельск, Мурманск, Самару, Новосибирск, Екатеринбург и Улан-Удэ, уточнили в пресс-службе.

Smartavia начала выполнять полеты из терминала B "Шереметьево" в марте 2022 года после перехода из аэропорта "Домодедово".

Терминал D возобновил работу в июне этого года: его закрывали в марте 2022 года на фоне спада пассажиропотока из-за антироссийских санкций. Сейчас в D обслуживаются преимущественно рейсы авиакомпании "Победа". Другие авиакомпании-партнеры "Шереметьево" летают из более современных терминалов в северной части аэропорта – В и С.

Южные терминалы F и E остаются закрытыми: первый из них приостановил работу в конце 2021 года в связи с реконструкцией (которую потом поставили на паузу), второй – в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Smartavia – частная российская авиакомпания, базируется в Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве. Парк компании, по данным ее сайта, сформирован из 11 Boeing 737 и двух Airbus A320. В 2023 году Smartavia нарастила перевозки на 17%, до 3,8 млн человек.