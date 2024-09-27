Патрушев призвал добиться максимальной импортонезависимости в судостроении

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, осматривая калининградский судозавод "Янтарь", что необходимо добиться максимальной импортонезависимости в судостроении.

"России нужно добиваться максимальной импортонезависимости в судостроении, и мы к этому стремительно идем. И завод "Янтарь", который мы посетили сегодня, - один из примеров такой работы", - сказал он.

Он обсудил с руководством завода, представителями министерств и ведомств, а также Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) перспективы развития предприятия, в том числе строительство нового дока. Отдельное внимание собеседники уделили тому, как привлекать молодых сотрудников и создавать для них стимулы.

"Наращиваются производственные мощности, развиваются новые направления судостроения, что наряду с исполнением текущих задач закладывает хороший задел для развития предприятия и вносит весомый вклад в укрепление потенциала российского флота", - добавил Патрушев.

Первый замгендиректора ОСК Андрей Бузинов и гендиректор завода Илья Самарин заявили Патрушеву, что существенным прорывом в судостроении должны стать проекты "Судостроительная САПР (система автоматизированного проектирования)" и "Цифровое судостроительное производство", которые основаны на информационном моделировании. В пилотном этапе задействован и завод "Янтарь". Проекты позволят создать для отрасли единое цифровое информационное пространство и сформировать новый технологических уклад.