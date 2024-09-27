Поиск

Патрушев призвал добиться максимальной импортонезависимости в судостроении

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, осматривая калининградский судозавод "Янтарь", что необходимо добиться максимальной импортонезависимости в судостроении.

"России нужно добиваться максимальной импортонезависимости в судостроении, и мы к этому стремительно идем. И завод "Янтарь", который мы посетили сегодня, - один из примеров такой работы", - сказал он.

Он обсудил с руководством завода, представителями министерств и ведомств, а также Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) перспективы развития предприятия, в том числе строительство нового дока. Отдельное внимание собеседники уделили тому, как привлекать молодых сотрудников и создавать для них стимулы.

"Наращиваются производственные мощности, развиваются новые направления судостроения, что наряду с исполнением текущих задач закладывает хороший задел для развития предприятия и вносит весомый вклад в укрепление потенциала российского флота", - добавил Патрушев.

Первый замгендиректора ОСК Андрей Бузинов и гендиректор завода Илья Самарин заявили Патрушеву, что существенным прорывом в судостроении должны стать проекты "Судостроительная САПР (система автоматизированного проектирования)" и "Цифровое судостроительное производство", которые основаны на информационном моделировании. В пилотном этапе задействован и завод "Янтарь". Проекты позволят создать для отрасли единое цифровое информационное пространство и сформировать новый технологических уклад.

Николай Патрушев ОСК Илья Самарин Янтарь Андрей Бузинов Калининград
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ 9 человек задержаны по делу о легализации мигрантов с помощью поддельных паспортов Украины

В РФ 9 человек задержаны по делу о легализации мигрантов с помощью поддельных паспортов Украины

Глава "Сибирской навигационной компании" арестован по делу о поставках войскам

Глава "Сибирской навигационной компании" арестован по делу о поставках войскам

Первый зампред ВТБ допустил повышение ставки ЦБ выше 20%

Пропавший под Архангельском вертолет найден, все находившиеся на борту погибли

Пропавший под Архангельском вертолет найден, все находившиеся на борту погибли

ФСБ завела дело на двух журналистов из США, работавших в Курской области

ФСБ завела дело на двух журналистов из США, работавших в Курской области

РВСН проводят учение в Оренбургской области с участием 3 тыс. военных

Что произошло за день: четверг, 26 сентября

Лавров констатировал, что вопрос "денуклеаризации" КНДР закрыт

Под Архангельском пропал вертолет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });