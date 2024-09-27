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Правительство договорилось с нефтяниками о разработке оборудования для бурения и добычи

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Правительство подписало дополнительные соглашения с "Газпром нефтью", "Газпром Шельф проектом", "ЛУКОЙЛом" и "Зарубежнефтью" о сотрудничестве в разработке оборудования для бурения и добычи на суше и шельфе. Церемония состоялась на полях Российской энергетической недели.

"Подписанные сегодня соглашения, направленные на разработку оборудования для бурения и добычи на суше и шельфе, предполагают освоение выпуска серийной продукции до 2030 года. Включаемое в дорожную карту оборудование применяется при бурении, строительстве скважин, добыче нефти и газа, а также необходимо для нового отраслевого направления - геотермальной энергетики, обеспечения безопасности и ликвидации аварий на объектах инфраструктуры на шельфе. Планируется, что уровень импортонезависимости по этому оборудованию в рамках реализации соглашений вырастет с сегодняшних 60-65% до 80-90%", - сказал журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров, присутствовавший на церемонии.

Со стороны правительства соглашения подписал вице-премьер Александр Новак. Подписантами соглашения по направлению "Оборудование для бурения и добычи на суше" стали глава "Газпром нефти" Александр Дюков, президент "ЛУКОЙЛа" Вадим Воробьев и генеральный директор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов, по направлению "Оборудование для бурения и добычи на шельфе" - генеральный директор "Газпром Шельф проект" Александр Коробков и глава "ЛУКОЙЛа" Вадим Воробьев.

Денис Мантуров Зарубежнефть ЛУКОЙЛ Газпром нефть Александр Новак Газпром Шельф проект
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