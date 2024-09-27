Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, пострадали два мирных жителя

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника на автобус в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков вечером в пятницу.

"Одного мужчину с множественными осколочными ранениями руки и обеих ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Второго пострадавшего с ожогами лица, множественными осколочными ранениями головы и переломом плеча на попутном транспорте доставили в Октябрьскую ЦРБ", - написал Гладков в своем телеграм-канале.