Лавров призвал Израиль прекратить наступление, а "Хезболлу" отвести формирования

Глава МИД РФ также призвал США прекратить поддержку Израиля, чтобы "быстро и эффективно" завершить конфликт

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Совбезе ООН, призвал Израиль прекратить наступательные операции в отношении Ливана, а "Хезболлу" отвести свои формирования к северу реки Литани.

"Мы последовательно и неизменно исходим из необходимости полного и комплексного выполнения резолюции СБ ООН 1701, в которой прописаны как обязательства Израиля по прекращению всех наступательных военных операций, вывод своих вооруженных сил из южного Ливана и прекращение оккупации ливанских земель, так и обязательство "Хезболлы" по отводу всех формирований к северу реки Литани", - сказал Лавров.

По его словам, "кто-то сильно хочет и пытается спровоцировать большую войну", "необходимо немедленно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля".

Российский министр заявил, что "неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, категорически недопустимы. Путь войны, который избрал западный Иерусалим, не поможет ему вернуть внутренне перемещенных лиц на север страны не обеспечит безопасность в ливано-израильском приграничье".

"Призываем к немедленному прекращению боевых действий, что предотвратило бы дальнейшее кровопролитие и создало бы условия для политико-дипломатического урегулирования", - отметил Лавров.

Он сообщил, что Россия прилагает активные дипломатические усилия по деэскалации ситуации, предотвращения самого катастрофического сценария. Москва готова к координации с международными и региональными партнерами.

"Члены Совета должны поставить интересы народов Палестины и Израиля выше узкокорыстных политических расчетов отдельных деятелей, и потребовать немедленного прекращения огня, освобождения всех незаконно удерживаемых лиц, обеспечение полноценного и беспрепятственного гуманитарного доступа", - призвал глава МИД России.

Он подчеркнул, что "к нарушителям резолюции СБ должны применяться строгие меры, без чего наши решения будут и дальше оставаться на бумаге".

Министр также обратился к Вашингтону с призывом перестать оказывать поддержку Израилю.

"Без вашей всесторонней поддержки Израиля конфликт может быть прекращен быстро и эффективно. Это помогло бы создать условия для возвращения к мирным переговорам о создании независимого, суверенного палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - убежден Лавров.

При этом, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, "переговоры, конечно, должны проходить под эгидой международного сообщества, без монополизации какой-либо страной". "Мы все это уже видели, все это приводит к катастрофе", - заключил Лавров.