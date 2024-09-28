Высокая пожарная опасность сохраняется в ряде регионов России

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Чрезвычайный (пятый) класс пожарной опасности сохраняется в южной половине Центрального федерального округа, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также в западной половине Приволжья и в регионах Дальнего Востока, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По расчетам, в северной половине Центральной федерального округа не будет пожарной опасности, а вот в южной половине - в Центрально Черноземных регионах, там осадки не прогнозируется. Поэтому там, конечно, пятый класс пожарной опасности до конца следующей недели. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и в западной половине Приволжского федерального округа", - сказал Вильфанд.

Кроме того, из-за повышения температуры в субботу и в воскресенье на юге Хабаровского края, на севере Приморского края и на севере Амурской области также будет пятый класс пожарной опасности.

Также Вильфанд сообщил, что в нескольких регионах Дальнего Востока установился снежный покров.

"Уже на большой территорий - в Якутии, Магаданской области, Чукотке - уже устанавливается снежный покров. По расчетам, ко второй половине следующей недели уже две трети в Якутии будет покрыто снегом. Это уже постоянный снежный покров", - сказал Вильфанд.